機場捷運延伸線A22老街溪站今（31）日正式通車，行政院於2010年核定路線延伸至中壢，自環北站起，設置老街溪站及中壢車站2座地下車站。交通部長王國材今天出席通車典禮時提到，機場捷運的運量較疫情前增加20％，當中有28％使用TPASS行政院通勤月票，他也笑說，「用1,200沒關係儘量搭」，先搭到桃園機場吃美食再去台北都可以。

王國材今天表示，這個延伸花很多力氣，桃園市長張善政也提到，機場捷運日運量突破10萬人次，王國材補充，現在的日運量比疫情前增加20％，其中有28％使用TPASS，所以TPASS扮演很重要的功能，他也笑說，可以從中壢搭到老街溪站再到台北，雖然這樣繞有點遠，但「用1,200沒關係儘量搭」。

王國材直言，延伸線施工困難在於，其位於市中心，同時又牽涉到新舊系統整合，包含從原來的英國西門子公司，轉換為德國西門子，而鐵道局測試時間，則只能在營運過後三小時進行。

王國材說，A21環北站在中壢外圍，要到老街溪站才是真正的中壢市中心區，後續要進行包括中壢夜市、老街溪商圈的整合，最重要的是，未來從老街溪站，可以透過機捷到高鐵站，再從桃園機場出國。

機場捷運於2017年3月2日通車，路線橫跨台北市、新北市及桃園市三個直轄市，自台北車站（A1）至環北站（A21）沿途共設置21座車站，為提升機場捷運服務效能，行政院於2010年核定路線延伸至中壢，自環北站（不含）起，設置老街溪站（A22）以及中壢車站（A23）2座地下車站，全長約2.06公里。

交通部並指出，施工期間因配合桃園鐵路地下化須辦理變更設計，調整軌道線型及車站配置，行政院2022年9月核定第2次修正計畫，總計畫經費173.02億元，期程展延至2029年7月，分二階段通車，A22站已在今日通車、A23站則規劃在2028年通車。

A22站啟用後，將可帶動老街溪周邊商圈活絡，創造繁榮商機，預計2028年可延伸銜接至A23站，與台鐵地下化中壢車站共構，且桃園捷運綠線延伸亦規劃與A23站共用大月台直接轉乘，未來通車後將可串聯臺北、桃園捷運路網與高速鐵路及台鐵西部幹線等城際公共運輸系統，提升捷運路網整體運輸的效益。