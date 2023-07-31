F1比利時大獎賽在30日晚間登場，維斯塔潘(Max Verstappen)不受起跑退罰、氣候雨勢等影響，儘管從第六位起跑仍穿越領先車陣，最終以22秒的大幅領先，奪下本季8連勝同時，也是個人第10座冠軍；而隊友培瑞茲(Sergio Pérez)則以第二名完賽，Red Bull車隊創下本季第五次包辦冠亞軍的紀錄，並續寫本季的不敗戰績。

無法阻止維斯塔潘的連勝之路！維斯塔潘在排位賽獲勝，因爲退罰五個起跑順位，30日從第六順位出發，但他在第10圈時爬升至第二名，並於第17圈的上坡路段成功超越培瑞茲，隨後持續引領車隊，最終以22秒的大幅領先摘下冠軍，為Red Bull車隊續寫跨季13連勝的不敗地位。

目前為止，Red Bull車隊在上半年賽季的12場賽事大獲全勝，而維斯塔潘更是在車手冠軍積分上以125分的差距贏過他的隊友，他將有望在八月回到荷蘭主場時追平Sebastian Vettel在2013年創下單季9連勝紀錄。

Red Bull另一支車隊Scuderia AlphaTauri的車手Yuki Tsunoda表現大幅進步，在比利時大獎賽進入積分圈，以第十名完賽；而剛完成本季第二場賽事的隊友Daniel Ricciardo則排名第16位。F1接下來進入暑休期，下場賽事將是8月27日台灣時間晚間九點的荷蘭大獎賽。

維斯塔潘在賽事中和工程師蘭必亞斯（Gianpiero Lambiase）的玩笑對話也成了近幾場賽事中的熱門話題，他表示，「我知道車子今天會很快，斯帕-弗朗科爾尚賽道富於變化，是最棒的駕駛賽道之一。我和GP雖然很常在比賽中開彼此玩笑，但我們都很清楚該做的事情，不用擔心。」他也指出：「上半賽季表現遠遠超出所有人的想像，能夠連續贏得如此多場比賽真是不可思議。我們不僅享受這一刻，也希望能夠持續這樣的氣勢，延續到下一場的荷蘭大獎賽。」

摘下亞軍的培瑞茲指出：「今天是我們車隊的好日子，維斯塔潘表現非常出色，在第二節比賽中取得領先地位、拉開差距。他超越後帶著車隊順利完成比賽並控制車速到終點，這是主要目標。我最後在11號彎滑出軌道，因為路況很棘手，我們全力管控好車子跟輪胎狀況，以確保在頒獎台上的位置。很開心能連續兩場都登上頒獎台，接下來團隊主要目標就是能繼續維持前三名的地位。期待在暑休期後，我們在下半年的賽季能變得更強！」

Red Bull車隊的首席執行官和車隊負責人Christian Horner表示，「我們能夠在暑休前保持不敗地位，全都歸功於團隊合作，每個人都在盡自己的一份力量，這是本年度前12場比賽中發生的事情。在這場比賽上，Max又一次出色的勝利，而Checo也在起跑時表現傑出，共同為車隊包辦1、2名的成績。我們需要維持這個氣勢跟強度，繼續在荷蘭大獎賽全力以赴。」