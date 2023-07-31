苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗地方檢察署檢察長蔡宗熙等人揭牌啟用。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗地方檢察署整建舊有檢察官宿舍，打造苗栗地方檢察署職場互助教保服務中心，31日揭牌啟用，招收0到2歲16名學齡前兒童，並以地檢署員工的子女、孫子女為優先申請對象，盼營造友善職場的育兒環境。

苗栗地檢署整修內部公有建築物，將宿舍1樓規畫設立員工子女教保設施，經苗栗縣政府核發設立許可，由台中市蒙特梭利教育基金會團隊經營，將採蒙特梭利教保模式，提供豐富的學習環境，讓員工子女申請就讀，協助員工兼顧工作與家庭。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗地方檢察署檢察長蔡宗熙、蒙特梭利教育基金會董事長陳素珍等人，31日為苗栗地方檢察署職場互助教保服務中心揭牌，宣布正式啟用，開放2到6歲幼兒就讀，期待在協會的專業課程規畫下，提供豐富的學習環境，減輕家長的照顧負擔。

蒙特梭利教育基金會董事長陳素珍說，苗栗地方檢察署職場互助教保服務中心採蒙特梭利教保模式，以2到6歲混齡教學方式，營造生活化學習情境，讓他們互相幫助且獨立完成各項任務，在學習中獲得成就感。

此中心將招收16位學童，目前共有14位，歡迎大家踴躍報名，收費方式為第1胎每月收費最高2000元、第2胎1000元、第3胎及低收、中低收入戶幼兒免繳費用，以降低家長育兒負擔。

副縣長鄧桂菊表示，職場互助的教保服務中心實在是嘉惠現今的家庭，而且苗栗縣長鍾東錦也相當重視幼兒托嬰與托育政策，希望能讓年輕人敢生，如今地檢署職場互助教保服務中心揭牌啟用，成為縣內第2個在職場內成立的托育服務中心，希望孩子在這安全溫馨的場域學習成長，家長工作時也能安心，不用煩惱接送問題。

鄧桂菊分享，她的女兒目前懷第三胎，看著自己的孩子、孫子成長是件幸福的事，尤其生命的延續是最大的幸福，希望大家能勇敢生育，在中央與地方的政策下，減輕家長育兒負擔，讓年輕的家長「敢婚、願生、樂養」。

苗栗地方檢察署檢察長蔡宗熙指出，地檢署透過1年多的努力，成立職場互助教保服務中心，除了招收法院、地檢署等公職人員子女以外，也開放附近居民報名，讓家長無須擔心上下班要接送孩子的問題，孩子在教保中心能獲得優質完善的照顧，家長在職場上也能專心做好自己本分的工作，由中央及檢察署共同分擔照顧責任。