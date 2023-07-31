詐騙集團太歲頭上動土，繼冒用金管會黃天牧主委名義行詐後，日前也公然使用行政院長陳建仁肖像，並藉著以假亂真的貼文，以免費贈書為由，誘導民眾進入假帳號，視公權力於無物，可說是囂張至極。國民黨立委李貴敏批評，為政府打詐無能、無力下了最好註腳。

李貴敏質疑，相較於打著陳建仁或黃天牧名號的冒名詐騙，行政單位就立即偵辦，且火速下架相關貼文，但平民百姓身陷冒名或受騙之苦，卻求助無門且始終無法下架詐騙貼文，只能一再釐清並拜託媒體公開詐騙情事。不由得讓人質疑，政府打詐，難道是看特權、看身分，只要是綠營大官，案子就辦？也立即下架！但平民百姓就請自求多福？不下架就是不下架？

李貴敏以被冒名的法學博士、前立委、前監委李復甸教授為例，他日前發現Line上有詐騙集團冒用他的事務所詐騙或以積欠債務為由，向民眾逼索欠債。沒想到李復甸教授報案後，完全不同於陳建仁的待遇，既沒有下架冒名貼文，以避免更多被害人受騙；也沒看到任何後續偵辦。打詐國家隊官員們祇是雙手一攤，表示與Line達成防詐機制的協議，僅包括協助下架「投資詐騙」，但不包含「冒名詐騙」。因此，當事人只能自行採取行動向line檢舉申請下架。

李貴敏質疑，相較於綠官們被冒名後就能立即下架，其他民眾卻要忍受政府單位互踢皮球？還要自行跟業者協調遭冒名被當「詐騙人頭」問題？既然如此，為什麼打詐國家隊成立的目的為何？是專為綠官解決問題嗎？還是騙局一場？既然不能為民衆解決問題，又憑什麼去年打詐花了14億？今年又編了13 億？錢又花那𥚃去了？

李貴敏批評，詐騙集團花招不斷，肆無忌憚，冒用名人吸金事件層出不窮，更未因花大錢組建打詐國家隊而有所收斂，反而被假冒的名人案例越來越多，包括輝達執行長黃仁勳、超微半導體董事長蘇姿丰都陸續遭冒名。近期更改以「贈書」、「公益」等名義迴避查察。偏偏政府束手無策卻又大話連連，最糟糕的是不能感受到人民不堪其擾的無奈，也難怪「打詐國家隊」會被譏為「國家級詐騙集團」！