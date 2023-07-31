被全美超過百名影評票選為「今年最好的電影」的《之前的我們》將於4日全台正式上映，本片由《媽的多重宇宙》《我的鯨魚老爸》金獎發行品牌「A24」攜手《游牧人生》《寄生上流》金獎製片群打造，上映至今北美票房已突破3億台幣，目前在全球知名影評網站「爛番茄」上維持98％近滿分好評，全球最大電影網站「IMDb」上更獲得網友均分8.4的超高分評價。

台灣於上週末的搶先口碑場上映後， 不僅連三天票房不斷成長，不少戲院更是賣到一位難求，在網路上更是好評口碑如潮，網友紛紛力推 ，「一部看完後會烙下印記的電影」、「絕對是今年最喜歡的電影」、「因有類似的親身經歷，看的過程中哭了三、四次」、「散場後情緒深陷其中，久久無法抽離」、「令人聯想起《愛在三部曲》，很久沒有看過這麼浪漫的一部電影了」。

知名媒體人范琪斐也大讚本片，「這部戲，不賣，沒天理啦！」更表示，「有幾幕讓我想到王家衛的花樣年華，帶著很複雜的心情走出戲院，這是我看電影完以後，最滿意的狀態。」。美國知名媒體《綜藝報》和《IndieWire》更大膽預測《之前的我們》將會和去年的《媽的多重宇宙》一樣一路挺進獎季，並與《奧本海默》《Barbie芭比》等片一同角逐明年奧斯卡最佳影片和最佳導演等重要獎項！

也有外媒將《之前的我們》與當年獲得奧斯卡傑出電影獎（最佳影片的前身）經典名片《北非諜影》作對比，兩部片雖然相差超過80年，卻同樣訴說了一段橫跨大陸的三角戀情，也同樣透過令人難忘的對白和令人動容的演出打動觀眾的心，而《之前的我們》透過講述一個關於浪漫、別離和文化差異，且歷久恆新的故事，喚起觀眾對於過去諸多如《愛在三部曲》《花樣年華》等優秀愛情電影的回憶，是近年最棒的愛情電影之一。

導演席琳宋也在接受專訪時表示，「我一直對時間和空間對一個普通人的生活造成怎樣的影響感到興趣。這部電影跨越了幾十年和兩個大陸，我個人有著非常戲劇性的移民經歷，我拋下了整個文化、語言，來到新的大陸生活，這部電影的核心在於即便時間如何徹底改變一個人，但內心深處的你依然是同一個人。」。

《之前的我們》導入了一個美麗的概念—「因緣」，將故事緊密地交織在一起。因緣是一種概念，認為人與人之間的每一次相遇，無論是與街上擦身而過的陌生人，還是彼此許下承諾的愛情關係，都是來自我們前世的宿命。

導演席琳宋形容這種感覺，就像你前幾世就已認識這個人一樣，「《之前的我們》兩位主角海聖和諾拉之間的關係，無法用明確的方式去描述，一種你與某人在此生以某種方式連結的無法言喻的感覺，時間和空間無法阻止這種連結的存在。這是個讓你感受到你人生中的每段關係，以及你所遇到的每個人的重量和深度的概念。」