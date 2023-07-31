捷運是不少人通勤的重要工具，一名女子表示，日前搭乘捷運遇到綁馬尾的女生，對方多次轉頭造成馬尾甩動，頻繁打到她的臉，讓她超級不爽，貼文讓網友爆共鳴直呼，「被馬尾甩巴掌真的火氣都來了」，更有人火大地說「那瞬間很想扯對方的馬尾。」

原PO昨（30）日PTT女版指出，前幾天搭捷運，前方兩名綁馬尾的女生頻繁轉頭，馬尾不斷地甩動，甚至多次打到她的臉，雖然對方不是故意，但每被甩一次就讓她嚇到，若遇到尖峰通勤時間，人多擁擠讓她超級煩燥。

原PO還列舉其他搭捷運NG行為，包括站在門口、聽音樂不戴耳機、不先下後上的乘客、背厚重後背包等。

貼文引發網友共鳴，「被馬尾甩巴掌真的火氣都來了」、「被馬尾打到頗痛」、「被馬尾甩到真的一秒暴怒，那瞬間真想扯對方馬尾」、「推原PO，每項都中」、「在很擠的時候撥頭髮，超氣！都甩我臉上了」、「馬尾那超懂！我自己就是因為很常被甩，所以才提醒自己不要這樣」、「真的超多男女生喜歡在尖峰時刻，撥弄自己頭髮，我都很想跟他說你頭皮屑很多很噁心，可以不要在這弄嗎？」