NTN基於衛星對地面通訊，可為欠缺地面網路的偏遠地區，提供安全可靠的高頻寬連接。廣泛的NTN部署可改善偏遠地區的經濟狀況，進一步帶動農業、能源、醫療保健和運輸等產業的發展。這些部署使用低成本、低功耗的NB-IoT裝置，來支援遠端感測、資產追蹤和監控等應用。

是德科技協定符合性測試工具套件提供完整的測試案例，它們全都符合全球認證論壇(GCF)和PTCRB的優先順序，可用來驗證新型行動裝置的標準相符性。網路設備、晶片組和裝置製造商可利用經3GPP核可的測試案例，加速推出支援先進NTN功能的裝置和模組。

是德科技總經理Muthu Kumaran表示，藉由率先提交3GPP第17版 NB-IoT NTN測試案例，是德科技展現了在NTN裝置生態系統的領導地位，以及是德致力於為產業提供必要工具的承諾，讓客戶能快速採用新的3GPP標準，來推出全新裝置。