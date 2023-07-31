最新出爐的哈佛研究指出，每天攝取一匙橄欖油，能降低28％失智症死亡風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究團隊24日在「美國營養學會」（American Society for Nutrition）年會上發表成果，團隊追蹤於1990至2018年間參加另一研究的9萬2000名男女的飲食習慣，這些受試者每4年填寫一次問卷，團隊也分析受試者飲食習慣與慢性病的關聯。

研究顯示，不論飲食品質，和從未食用橄欖油、或顯少食用橄欖油的人相比，每天攝取超過半湯匙橄欖油的受試者，失智症引發的死亡風險少了28％，

此外，若每天減少攝取1茶匙美乃滋或人造奶油（margarine），改以等量的橄欖油代替，失智症死亡風險下降8％至14％。

研究共同作者、博士後研究員泰西耶（Anne-Julie Tessier）指出，研究進一步強化推薦攝取如橄欖油等植物油的飲食指南，這些建議不只支持心臟健康，也可能支持大腦健康。

不過這份研究仍只是初步研究，未參與研究的倫敦大學學院遺傳學研究所（UCL Genetics Institute）榮譽教授柯帝斯（David Curtis）指出，研究成果目前只發表在會議上，尚未經過獨立專家同儕審查；英國阿斯頓大學（Aston University）醫學院高級講師梅勒（Duane Mellor）也表示，這份研究只點出飲食與失智症的關聯，並未證實因果關係。

泰西耶表示，橄欖油可能有益大腦健康的潛在因素或許在於其中的抗氧化化合物，此外，也可能因為橄欖油有益於心血管健康，間接影響大腦健康。

另外報導也指出，會攝取橄欖油的受試者，整體而言可能有更健康的生活型態。

柯帝斯分析，半數失智症患者罹病原因為血管疾病引發，因此包括戒菸等任何能改善心血管健康的因素，都會被預期能降低失智症風險，「研究已顯示，攝取橄欖油與改善心血管健康有關，所以人們也預期，它與降低失智症風險有關」。