合庫體育公益周本周開跑，主辦的學童球隊育樂營活動，31日起要在嘉義、台南及屏東等地陸續展開，桌球營、羽球營為期5天，棒球營為期3天，讓國小三到六年級的男女學童，透過精心準備的課程內容，學習基本動作、規則及球員禮儀等，更能了解比賽場上球員背後的努力。

合庫銀行分別在1947年、1949年及1992年成立桌球、棒球、羽球隊，培養出如桌球鄭怡靜、林昀儒，羽球戴資穎等奧運奪牌選手，長期耕耘及對提升國內體育風氣的努力，更使得合庫自2009年起連續14年榮獲「體育推手獎」肯定。

合庫銀行的學童球隊育樂營活動，從1992年開辦迄今，因新冠肺炎疫情停辦3年，如今邁入29屆，至今參加過的學童人數已超過6萬人，每次活動舉辦期間，旗下的球星們都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技。

合庫育樂營活動內容十分豐富，包含了基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的表演賽。育樂營閉幕時，還有摸彩活動，讓參加的小朋友們度過一個好玩又有意義的暑假假期，也因此合庫育樂營不僅提供小朋友揮灑汗水，也是許多小朋友追星圓夢的地方，合庫表示，看到孩子們認真學習的態度及滿足的笑容，是連續舉辦育樂營多年的動力，也得到許多家長的認同及肯定，讓合庫感受到舉辦活動的意義及價值。

合庫羽球育樂營讓參與學童透感受比賽競爭的張力。（合庫銀行提供／陳筱琳台北報導）