霧峰警分局十九甲派出所攜手台中市長美國際聯青社，日前訪視區內弱勢家庭並致贈物資。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

霧峰天顯宮日前贈送台中市政府警察局霧峰分局百包白米，盼捐贈需要的家庭，霧峰警分局十九甲派出所日前協助發放白米發現尚有許多家庭需要幫助，於是邀請台中市長美國際聯青社共同關懷弱勢家庭；十九甲派出所長陳兆鉮表示，當上所長後能做的事變多，期盼貢獻更多力量。

日前霧峰天顯宮贈送霧峰警分局約150包白米，希望透過派出所協助捐贈給霧峰、大里區內真正有需要的家庭。陳兆鉮協同區內各里里長將物資發放給轄內的弱勢家庭，其中不乏有拾荒過日的獨居老人、癲癇重病、長期坐輪椅、癱瘓臥床重病等無法打理起居、工作受傷身穿鐵衣者等等，要維持基本生活條件比起一般人艱辛許多。

走訪鄰里發送物資過程中，陳兆鉮細心傾聽弱勢家庭背後不為人知的辛酸故事，發現每個家庭背景環境不同。不過，雖生活困頓，但他們仍保持樂觀開朗的態度面對生活，抱有努力不被現實壓垮的堅韌心境。陳兆鉮找到台中市長美國際聯青社合作，由社長謝美珠親自帶隊前往關懷、探訪並了解每個家庭的需求，後續致贈所需物資、全聯禮卷等，給予弱勢家庭暖心祝福。

陳兆鉮表示，關懷需要持續，愛心不能中斷。他之前在其他派出所時認識台中市長美國際聯青社，於是這次邀請對方一起續愛心，募集物資包括食物、營養品及尿布等生活用品，持續幫助這些家庭。他說，現在他擔任所長，能決定的事情變得比較多，期盼能做更多事、貢獻更多力量。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，警察工作並非只有負責打擊犯罪，其實也一直陪伴在社會大眾左右，除了保護人民安全、服務民眾，關懷弱勢家庭更是全年無休，同時歡迎大家一起共同發揮愛心，讓愛的種子種下，關懷與愛散播並持續下去。