大陸交通運輸部7月31日舉行的7月例行新聞發佈會，大陸交通運輸部綜合規劃司副司長李傳光表示，上半年交通運輸經濟運行呈現「持續恢復、整體好轉」特點，貨運量持續增長，出行量加快恢復，並列舉4組數據。

其中貨運量持續增長。上半年，完成營業性貨運量259.3億噸、年增6.8％，其中，鐵路、公路、水路、民航分別完成貨運量25億噸、190.1億噸、44.2億噸和328萬噸，分別年增0.6％、7.5％、7.7％和6.4％。

同時出行量也加快恢復。上半年完成營業性客運量43.2億人次、年增56.3％；全國完成城市客運量454.2億人次、年增率15％；完成高速公路小客車出行量117.8億人次、年增39％，規模已明顯超過疫情前同期水準。

此外，港口貨物輸送量也出現較快成長。上半年完成港口貨物輸送量81.9億噸，年增率8％，其中內、外貿輸送量分別成長7.6％和8.9％。集裝箱輸送量保持增長、完成1.5億標箱，年增增.8％。

另外交通投資也維持高位運行。上半年完成交通固定資產投資1.83兆元（人民幣，下同）、年增9.1％。分方式看，鐵路完成投資3049億元、年增率6.9％；公路完成投資1兆3830億元、年增8.9％，其中，高速公路、普通國省道、農村公路分別增長7.5％、13.6％和9.8％；水路完成投資936億元，年增26.7％；民航完成投資462億元，年增0.2％。