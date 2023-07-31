新竹科學園區管理局2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，31日宣布再引進2輛大型電動巴士明起加入巡迴接駁服務，2輛中型電動巴士及2輛大型電動巴士將在園區內及園區至竹北高鐵、園區至竹南園區間提供服務。
竹科管理局今天舉行「園區巡迴電動巴士」啟動儀式，包括局長王永壯、金台通運董事長盧讚祥、園區公會祕書長張致遠、市議員蔡惠婷等都共同出席。
王永壯表示，此次2輛大型電動巴士將於8月1日起行駛園區巡迴巴士橘線及紫線部分班次，提供新竹園區往返生醫園區及竹南園區直達性服務，而園區巡迴巴士在疫情前，1年約有70萬人次運載量，疫情後降為43萬，但因疫情趨緩後，運載量快速回升中，管理局也鼓勵園區廠商從業人員搭乘，以移轉小汽車使用，改善園區交通擁擠情形。
他說，為保障乘客及用路人的安全，此次引進的Model T都會智能電動巴士，具備了車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能，另設有數位後視鏡及電子換檔按鈕輔助，駕駛員可輕鬆平穩的行駛車輛，除此之外，車內空間更為寬敞，可提升乘客乘車的舒適度。
王永壯指出，有電動巴士加入園區大眾運輸服務，除可減少園區碳排量，亦可帶給園區廠商從業人員更舒適的乘車空間，竹科管理局未來將持續推動電動車服務，朝綠色園區、智慧園區方向努力，落實低碳交通方針、達成友善園區環境。
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