竹科管理局長王永壯今天搶先體驗園區首輛具備多項數位安全配備的大型電動巴士。（陳育賢攝）

竹科管理局長王永壯（右）今天搶先體驗園區首輛具備多項數位安全配備的大型電動巴士。（陳育賢攝）

新竹科學園區管理局2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，31日宣布再引進2輛大型電動巴士明起加入巡迴接駁服務，2輛中型電動巴士及2輛大型電動巴士將在園區內及園區至竹北高鐵、園區至竹南園區間提供服務。

竹科管理局今天舉行「園區巡迴電動巴士」啟動儀式，包括局長王永壯、金台通運董事長盧讚祥、園區公會祕書長張致遠、市議員蔡惠婷等都共同出席。

王永壯表示，此次2輛大型電動巴士將於8月1日起行駛園區巡迴巴士橘線及紫線部分班次，提供新竹園區往返生醫園區及竹南園區直達性服務，而園區巡迴巴士在疫情前，1年約有70萬人次運載量，疫情後降為43萬，但因疫情趨緩後，運載量快速回升中，管理局也鼓勵園區廠商從業人員搭乘，以移轉小汽車使用，改善園區交通擁擠情形。

他說，為保障乘客及用路人的安全，此次引進的Model T都會智能電動巴士，具備了車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能，另設有數位後視鏡及電子換檔按鈕輔助，駕駛員可輕鬆平穩的行駛車輛，除此之外，車內空間更為寬敞，可提升乘客乘車的舒適度。

王永壯指出，有電動巴士加入園區大眾運輸服務，除可減少園區碳排量，亦可帶給園區廠商從業人員更舒適的乘車空間，竹科管理局未來將持續推動電動車服務，朝綠色園區、智慧園區方向努力，落實低碳交通方針、達成友善園區環境。