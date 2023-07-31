「山東」艦編隊開展實戰化訓練現場畫面曝光

中方海軍航母「山東」艦最近進行一連串演訓，獲得了新突破，而中國專家周日說，它可能很快就會進行超越「第一島鏈」的第二次遠航。

據中方官媒《環球時報》30日報導，解放軍海軍周五說，他們為了全面檢驗「山東」艦的綜合戰力，仲夏時讓它在未公開海域進行了實戰化演訓。而在演訓中，「山東」艦在嚴格的實戰要求下，開發了潛能，並在艦載機出擊架次、訓練難度和任務強度等方面獲得了突破。

軍方公開的影片顯示，除了「山東」艦外，這次航母戰鬥群成員還有1艘055型大驅、2艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦，以及1艘901型綜合補給艦。

而出現在「山東」艦上的，包括殲-15艦載戰機、直-8直升機和直-18直升機。在演訓中，各由3架殲-15 組成的3個梯隊分別飛越了航母。此外，這些殲-15戰機還執行了夜間起降演訓。

根據公開報導，今年4月時，「山東」艦在西太平洋進行了它自2019年12月服役以來的第一次遠海演訓。從4月7到12日，它在台灣東部周邊海域參加了戰鬥警巡和「聯合利劍」演習，而4月15、16日則抵達關島西方約600—700公里的海域，接著穿越巴士海峽返回南海。

當時據日本防衛省聯合參謀部說，在這為期18天的演訓期間，艦載機在「山東」艦上約出動了620架次，遠超越「遼寧」艦先前在15天內出動約320架次所創下的紀錄。據要求匿名的中方專家周日說，隨著每次演訓，「山東」艦的戰力持續提升，而它在最近的演習中獲得新突破，這紀錄可能會再刷新。

此外，這位專家指出，近年來，解放軍第一艘航母「遼寧」艦平均1年在西太平洋舉行兩次遠海演訓，如今隨著「山東」艦發揮全期運作能力，今年可能進行兩次，甚至更多次超越「第一島鏈」的演訓。