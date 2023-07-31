邱姓女子為了維持姣好身材，經常到高雄某連鎖健身房運動，疑似不滿心儀的王姓女教練常常與其他女學員互動，某次心生妒意，竟朝王姓女學員怒罵「死胖子」、「破」，事後挨告。高雄地院法官認為「破」意指「差勁、低劣」，依公然侮辱罪處邱女罰金4000元，得易服勞役，可上訴。

去年10月28日下午4點多，邱女在健身房內看到王女和她的女教練互動曖昧，當場怒罵王女「死胖子」、「破」。王女聽了很不爽，覺得邱女無理取鬧，就向警方報案指控邱女侮辱她。

警方調查時，邱女承認有罵王女「死胖子」，但她說是因為王女故意欺負她，而且她沒有罵「破」。不過警方傳喚目擊者作證，都證實邱女有罵王女「死胖子」、「破」，而且「破」是指對方行為舉止不佳，偵結後將邱女起訴。

開庭時，邱女仍然辯稱自己罵的「破」是「落魄」，只是發音不清楚而已。但是法官查看現場監視器錄影，發現邱女確實走到王女面前說話，而且根據在場人的證詞，兩人之間有過爭執，「破」的意思是貶低對方，跟自言自語不同，最後判決邱女犯公然侮辱罪，處以4000元罰金，可易服勞役，可上訴。