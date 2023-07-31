當ESG成為顯學，越來越多青年選擇離開都市，挽袖做事讓家鄉更美好，但返鄉青年普遍遇到的困境是「有心卻缺資源」，信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」當他們的「天使投資人」，不限主題、個人、團體，只要提案通過審查即給予資金補助，以支持高雄果然紅工作室舉辦「小地藝術日」為例，不僅讓藝術從土地中生根、茁壯，更接軌聯合國永續發展目標SDGs，獲獎者羅元鴻有感說，「信義房屋不看計畫做得多精美，而是看到這件事的價值與影響力！」

10多年前，羅元鴻、蔡佳蓉夫妻結束高雄市的公關公司事業，回到美濃接手家鄉農地種植木瓜，八八風災過後，災情影響收成，夫妻倆索性環島，途中走訪花東的社區支持型有機農業，看到返鄉青年如何與土地、在地居民共好；自此後，羅元鴻採自然農法耕作，農暇時參與社區的導覽解說班，進而認識其他返鄉青年、NGO、社區大學等團體。

一次前往日本「越後妻有大地藝術祭」，領受了日本人將農業與藝術合而為一的洗禮，2017年，羅元鴻舉辦「小地藝術日」，集合裝置藝術、農藝體驗、手作市集，並邀請對家鄉有認同感的其他夥伴「共創」。

羅元鴻回想，執行過程中，最大的困難在於「從來沒有做過，不知道會長成什麼樣子」，他們的地景藝術，使用可循環使用的永續材料，他設計好藝術品的結構後，邀請大眾編織，共同成就地景藝術裝置。

有理念、有夥伴一起捲袖做事，舉辦之初卻缺少資源，羅元鴻透過其他社造夥伴得知信義房屋社區一家計畫。他說，自己並不擅長申請政府部門的經費，繁瑣的流程易消耗社造者的熱情，但信義房屋社區一家計畫會看提案者「為什麼想做這件事、做這件事創造的影響力為何？」

2018年，羅元鴻以個人名義獲得社區一家計畫《築夢個人類》首獎，獎金挹注小地藝術日舉辦支出，2019年以果然紅工作室名義申請，獲得《幸福社區類》首獎，2020、2021年獲得社區類楷模獎，隨著小地藝術日一屆屆舉辦，加上眾人對家鄉的認同感，讓美濃這塊土地，逐漸長出自己的模樣。

「小地藝術日只是一個媒介」羅元鴻表示，讓更多人來到美濃，也讓生態保育、減塑等概念拓展開來，影響更多人對於「友善土地」的看法，這是感覺最有意義的事情。

信義房屋表示，社區一家計畫不限主題、個人、團體，提供社區圓夢金，給予通過審查者給予資金補助，讓有心者跨出社區營造第一步，且補足政府社造計畫缺口，讓個人或社區不因政策更迭影響社區營造經費申請，並採「信任提案者」，不採原始憑證核銷，讓獲獎者執行時有最大彈性。

信義房屋表示，社區一家計畫19年來支持台灣368個鄉鎮提案，不僅是社區營造，更是公民意識的累積，也因有在社區努力的個人或團體，讓台灣城鄉發展均衡，家鄉不致沒落，讓「人人都有家鄉，讓家鄉變得更好」。

信義房屋表示，當社造組織逐漸茁壯，需要商業模式茁壯為地方創生組織，2年前也成立台灣地方創生基金會作為平台，媒合資源協助社造組織成長；從社區一家到地方創生，信義房屋為台灣的青年返鄉潮提供力量，資源來自於信義企業集團創辦人周俊吉希望為台灣打造生生不息的永續生態系，留住地方的人文地產景，打造美好台灣。