46歲女星蕭淑慎與小15歲的嫩尪梁軒安結婚滿7年，兩人的婚姻曾不被外界看好，一路走來經歷不少風雨，他們也不吝嗇在節目上分享相處趣事，用甜蜜的互動證明感情相當緊密。豈料，今（31）早蕭淑慎卻突在社群平台發文，喊話所有媒體幫忙注意老公行蹤，更直言看不慣老公的舉動「騷包又鬼祟」，而老公的回應也令蕭淑慎更加不爽，引起網友熱議。

今(31)早蕭淑慎無預警在臉書上表示：「請各位記者朋友注意，我老公最近非常騷包，刻意減肥、甩噴香水，整天鬼鬼祟祟。礙於姐就是個居家宅女，只能勞煩各位幫忙監督，如果有拍到什麼，千萬不要客氣，用力登出來，以上，報告。」豈料，她的老公梁軒安留言虧說「我暈，有沒有這麼沒有自信心」、「我瘦妳應該感到驕傲才是啊」，讓她略帶火氣回嗆「不關自信心的事，是不爽的問題」，更指出「喜歡胖胖的驕傲個p，還有你整天亂噴很臭的香水，跟我講話態度很差，很愛在外面浪流連，一切的一切都是我非常討厭的行為，你叫我驕傲哪一點。」

兩人一來一往的互動，令網友們感到相當有趣，還誇蕭淑慎很聰明，「直接把各地區的人員監視器架設起來」，她則笑答「要善用自己的優勢」，更有人表示「這樣都不用花錢請徵信社餒」、「太久沒見面是皮在癢了是不是」。

事實上，蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚7年感情依舊甜蜜，她曾經透露當時男方的家人其實非常反對兩人結婚：「因為他們是從媒體上認識我，並沒有真的了解我，所以我們要結婚的時候家裡都很震驚，但我用真情跟公婆相處，現在我公公都會到處跟朋友說『不要再誤會我媳婦了，我媳婦有夠好』！」