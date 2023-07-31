女星米可白（趙亦瑄）曾是兒童台的「葡萄姐姐」，近年來多方發展，跨足主持及戲劇圈表現亮眼，而她也一改過去甜美保守的穿搭風格，時常在社群上曬出火辣穿搭及熱舞的短片，但因此引發網上兩派不同看法，甚至有網友認為她胸部太大看起來很做作；對此，她也幽默回應更曬出經紀人的辣照，引起網友暴動直呼「求認識」。

米可白日前在IG上發文透露，自己前幾天在網上看見網友評論，認為她胸太大「看起來很做作」，她則幽默回應「我只能說，那你一定沒看過我經紀人的，我們公司伙食都很好」更附上兩張經紀人的辣照，可見照片中經紀人穿著黑色胸前挖空比基尼跪在沙灘上，好身材一覽無遺，第二張則是對著鏡頭露出甜美笑容，且即使穿著牛仔外套內搭小可愛，好身材仍藏不住。

米可白曬出經紀人美照。（圖／米可白IG）

照片曝光後，許多網友紛紛前來朝聖，更大讚「經紀人完全是小女友類型的」、「妳經紀人蠻漂亮的」、「請問經紀人可以介紹嗎」、「經紀人很美耶！」、「突然覺得愛上了經紀人的笑容了」、「該不會這下子經紀人要追蹤起來」。

事實上，米可白自從在網上分享較為性感的穿搭及熱舞影片後，雖受多數粉絲喜愛，但不免招來酸民批評，而她也曾正面回擊，希望大家輕鬆看待她PO的內容，「我自己的小天地，連分享的內容都要被限制、說東說西，那也太辛苦了。我只想開心過每一天」。