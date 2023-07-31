南投林管處副處長李志珉（左3）慰問遭黑熊「光顧」的林姓蜂農，發現金補償其養蜂設備及蜂蜜損失。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

台灣黑熊疑17日深夜闖廬山部落養蜂場開箱吃蜂蜜，21日深夜再度造訪，待了約40分鐘離去。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

蜂農22日起移除蜂箱等吸引熊的食物源，並播放收音機製造聲響，迄今台灣黑熊未回訪。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉廬山部落一處養蜂場遭台灣黑熊闖入，所有蜂箱都遭黑熊開箱吃光光，南投林管處18日獲報立即派員架設遠紅外線攝影機，21日深夜拍攝到台灣黑熊，立即請蜂農移除蜂箱等吸引黑熊的食物源，並播放收音機製造聲響，迄今黑熊未回訪。南投林管處獎勵配合防熊與監測的蜂農及居民。

台灣黑熊主要出沒在中央山脈海拔1000公尺至2500公尺，活動範圍約560平方公里、約半個彰化縣，白天在樹洞或岩洞休息，是全世界唯一有築巢特性的熊類，黃昏或夜晚時外出覓食，為雜食性，是機會主義覓食者，該隻闖入海拔1130公尺、廬山部落原住民保留地蜂場的黑熊體態健康，尚無法辨識是成體或亞成體。

南投林管處表示，18日接獲台灣黑熊入侵廬山蜂場後，即派員會同族人勘查，發現除蜂箱被開箱，工寮也遭翻箱倒櫃，經請蜂農配合立即將食物、廚餘及廢棄物清空，加設金屬浪板、夜間播放人為聲響、鳴放鞭炮等防熊措施後，多日來已未見黑熊出現。為了讓社區居民安心，林管處也盤點匡列周邊7處工寮(含露營區)及4處民宅列入警戒範圍，設置自動相機持續監控。

這次遭黑熊「光顧」的林姓蜂農，其被黑熊破壞的養蜂設備及蜂蜜損失，南投林管處副處長李志珉親自慰問並發現金補償，將擇期公開頒獎表揚。林姓蜂農說，台灣黑熊到養蜂場的新聞曝光後，很多顧客都打電話來要採購台灣黑熊蜂蜜，不過有蜂蜜全被黑熊開箱吃得一滴不剩，沒有開箱的就是沒有蜂蜜，根本沒有蜂蜜可以賣，台灣黑熊真的很聰明。

南投林管處處長李政賢強調，黑熊保育必須兼顧比鄰而居的族人生計與安全，才能讓山村部落成為保育黑熊的第一線。因此林管處除了補償蜂農損失，其他警戒範圍內的幾戶居民，因協助通報並配合防熊等保育措施，每戶各發放3000元獎勵金；後續配合監測達3個月，再核發5000元獎勵金。正和部落研商成立黑熊巡守隊，每年最高可獲6萬元獎金。

南投林管處指出，將持續在各山村辦理黑熊保育宣導，鼓勵農友與部落族人將原本用於防治獸害或狩獵的套索，換發由林務局免費提供的改良式獵具，該踏板直徑小於12公分、可避免黑熊踏入而受困。提醒民眾若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，請撥打1999、林務局24小時通報專線0800-000-930（您您您救山林）繃，將快速因應或救援。