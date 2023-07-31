機場捷運延伸線A22老街溪站今日通車營運。（呂筱蟬攝）

機場捷運延伸線A22老街溪站今日通車營運，未來將可串聯台鐵、高鐵、桃園機場及雙北捷運，擴大北北桃1日生活圈。行政院長陳建仁出席通車典禮時，肯定台灣軌道工程將成為亞洲典範；桃園市長張善政則當面向行政院喊話，要將機捷列為中央運具，並加速採購新列車，否則未來營運品質將受到衝擊。

陳建仁致詞表示，機捷潛在地下20幾公尺處的開發工程相當不易，短短2公里就要新台幣100多億元的預算，這顯示台灣鐵道工程技術相當進步，這是個典範，有這樣的能力，台灣未來在更多的鐵道建設上，特別是地下鐵道的建設，會成為亞洲地區大家都能學習的典範。

桃園市長張善政則說，A22老街溪站更深入中壢市中心，從A21至A22技術上有很大門檻，團隊克服所有困難順利通車，雖然是1小站但卻是機捷的1大步，接下來的挑戰就是延伸到A23中壢火車站及綠線延伸銜接，雖然要花一些時間，依據過去努力的經驗，相信未來也不是問題。

他也提到，日前機捷單日搭乘人數突破10萬人，民眾搭乘機捷通勤、往機場，是非常重要里程碑，對機捷公司財務而言也是重要里程碑，在1200月票上路後，看到基北北桃運具搭乘人數直線上升，是地方與中央搭配非常好的例子。他也當面向行政院喊話，機捷應該要畫為中央而非地方運具，且已經預見機捷搭乘人數直線上升，新的列車要趕快採購，否則到時候列車不夠，對機捷營運品質將是很大的衝擊。

行政院副院長鄭文燦也回應，行政院一定會給桃園捷運公司最大支持，未來機捷資產也會移轉給桃捷，屆時桃捷將得以自行採購車廂，不過因為和川崎重工訂車要3年才交車，他已和交通部鐵道局商量先修正這段路線，讓購車計劃能在移轉資產前先定案，使發車班距未來能從15分鐘縮短為10分鐘。