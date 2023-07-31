死亡人數持續上升，已確認有44人喪命、100多人受傷。(圖/美聯社)

這起炸彈攻擊事件的目標是伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F），這個政黨為了今年稍晚的選舉，而在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮（Khar）舉辦集會。(圖/美聯社)

巴基斯坦官員表示，一個激進伊斯蘭政黨今天在西北部地區舉行政治集會時遭遇自殺炸彈攻擊，目前累計至少44人身亡、逾百人受傷。

這起炸彈攻擊事件的目標是伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F），這個政黨為了今年稍晚的選舉，而在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮（Khar）舉辦集會。伊斯蘭神學士法查芮曼集團為聯合政府黨團成員之一，由激進伊斯蘭教士所領導。

事發當時，有數以百計支持者聚集在一個大帳篷底下。試圖協助受害者的阿布杜拉汗（Abdullah Khan）說：「帳篷一側垮了下來，將拚命奔逃的人困在其中。」

「現場一片混亂，肉塊和遺骸散落在地，已無氣息的受害者倒在一旁。」

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）衛生廳長安瓦爾（Riaz Anwar）今晚告訴法新社：「死亡人數持續上升，已確認有44人喪命、100多人受傷。」

巴基斯坦預計10月或11月舉行大選，而國民議會將於未來幾週解散，各政黨正準備展開競選造勢活動。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天在社群媒體譴責這起炸彈攻擊事件，向受害者致哀，並矢言要將幕後黑手繩之以法。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120731