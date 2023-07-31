新竹漁港國際風箏賽場土層多月前遭發現有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，市府清除表面廢棄物後並展開行政調查、釐清廢棄物來源，目前相關挖掘已告一段落，後續的改善工程31日動工，力拚9月國際風箏節前重新啟用。

市府產發處表示，市府已於5月完成第一階段魚鱗天梯周邊的表面廢棄碎石清除及草皮種植作業，為持續改善風箏賽場其他裸露面，使風箏賽場場域草皮完整，市府亦投入經費擴大草皮復育範圍，改善作業工程已順利決標，並於今天進場施作，屆時除了將持續清理表層廢棄物，也將針對表面光禿裸露嚴重的風箏賽場北側及新港路側入口處補植草皮約8000平方公尺。

產發處進一步說明，施工期間部分草坪區域，將設置簡易圍籬進行養護，防止踩踏，同時也將利用水車澆灌養護，待新種草皮成長穩定，預計相關補植區域將於8月底開放。

針對風箏賽場紅火蟻防治作業，產發處指出，市府每日持續派員巡視風箏賽場，如發現蟻丘立即投藥，並於蟻丘集中區域插旗示警，提醒民眾前往風箏賽場務必穿著長褲、鞋子，勿讓皮膚直接接觸草地。此次草皮復育作業，亦特別要求廠商土壤補植須提供無紅火蟻證明，防止紅火蟻入侵問題。

此外，今年2023新竹市國際風箏節，活動正在規畫中，預計於9月登場，另外針對風箏賽場、貝殼公園、舊港水域周邊及漁港馬路人行道等區域，市府也積極增加樹木植栽除草修枝作業的頻率，同時配合天氣狀況安排水車澆灌，提升植栽存活率，將持續提供遊客整潔乾淨的綠美化環境。

另，有關廢棄物來源的行政調查等作業，產發處仍積極釐清中，調查完成後將公開對外說明。