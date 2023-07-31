基隆市公車處的公車老舊不堪早已不是新鮮事，但近來因為公車老舊，不少車輛進廠維修，導致部分路線的車輛不足，民眾等車的時間拉長。對此，基隆市長謝國樑表示，市府在議會的支持下，已經加速更新車輛，市府將盡速汰除藍皮的老舊公車。

據了解，基隆市公車處目前有161部公車，其中有約四分之一待修，近日基隆市區各路線的公車調度都出現問題，其中更以深美分站受影響的程度最高，市民等車的時間會相應拉長。

謝國樑表示，基隆市公車搭乘率很高，有許多市公車已經非常老舊，早就應該汰換。他說，感謝基隆市議會通過了追加預算，引進了一批中古的公車，用以汰換老舊的藍皮公車，市府將會積極汰換藍色車體的老舊車輛，近期也改組公車處團隊，提升市民搭乘品質。

對於公車處面臨的處境，基隆市公共汽車管理處處長楊華中表示，公車處去年12月與養護業者簽約委外維修市公車。依當時所簽訂的契約規定，業者在假日期間僅提供「救車服務」，機動派員維修故障公車，廠商過往都有派員在假日提供維修服務，對於近期假日未派員，公車處正在瞭解、檢討。

楊華中透露，目前公車處共有161輛公車，其中有40輛待修，占比較高的包括中山分站，原本10輛公車中有8輛故障，妥善率僅有20％。深美分站18輛車之中，有8輛故障，妥善率也僅有55.6％。

不過因為深美分站發車的行駛路線，行經信義區及新豐街一帶人口稠密區，實質減班後，民眾受影響程度最大，目前公車處已從其他分站調車支援因應。

楊華中說，因為公車妥善率造成乘客等車時間拉長，公車處深感抱歉。他也承諾31日內，將請廠商檢查待修公車故障情形，若故障程度輕微，會盡快維修完成，若故障嚴重，將請廠商提出完修時程，公車處也會緊盯進度，在時程內將車輛維修完畢。