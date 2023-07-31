「2023新北市兒童藝術節」8月5日至13日在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以「怪獸樂園」為主題，陶博館響應活動，推出讓小朋友能發揮藝術天份的「怪獸塗鴉叢林」，免費欣賞「小小怪獸大脾氣」兒童舞台劇，帶大小朋友在陶博的各個角落一起勇闖「彩色冒險叢林」怪獸樂園。

陶博館館長張啟文表示，博物館面臨休閒選擇多樣化、觀眾個人化與文化多元化的社會趨勢，以跨域展演、藝術體驗融合學習探索的服務設計，規畫全齡參與的活動，為來館的觀眾創造有意義的最佳體驗場域，除了在館內提供觀賞活動，更以結合空間引導與物件觀察的探索學習，提升體驗的觀點與樂趣。

為響應2023新北市兒童藝術節主題，陶博館以多元、共融、藝術、教育的概念規畫系列活動，展現「彩色冒險叢林」裡多采多姿的藝術樣貌，歡迎親子一同參與這場夏季盛事，在玩樂裡學習到不同事物，觸發兒童對藝術的興趣。

陶博館表示，經常巡迴各大兒童藝術節演出且深受小朋友喜愛的知名優質劇團「陪你長大工作室」，8月6日下午2時30分、4時30分將演出舞台劇「小小怪獸大脾氣」！別開生面的全新劇碼以「色彩」與「情緒」為主題量身打造奇趣故事，描述調皮搗蛋的主人翁庫拉拉身體裡住著一隻小怪獸，去到一個充滿多種脾氣怪獸的世界，發生深具共鳴的互動劇情。

演員們鮮艷的服裝、可愛的造型及活潑有趣的表演方式，帶來生動的親子舞台體驗，引領小朋友們在歡樂中以自身的感官沈浸故事，學習如何察覺及處理情緒。

盡情揮灑創意的「怪獸塗鴉叢林」，由專業兒童塗鴉師資在8月6日、12日開課，特別為3至6歲、6至10歲年齡層的孩子設計課程，呼應彩色怪獸主題營造充滿色彩的叢林，讓小怪獸們盡情揮灑顏料，探索色彩的可能性，培養創造力與想像力，報名費每人200元。

巧思設計的學習單「神秘的青色」，邀請小朋友在活動期間，跟著怪獸—小青在常設展趣味探索尋寶，認識陶器的故事。更多訊息可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum 查詢。