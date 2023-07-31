00713標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情。今年以來至6月底，00713含息報酬率27.2%，年化配息率亦有6.4%水準。

6月中旬隨指數成分股調整，00713調節部分持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股。台股大盤31日下跌147點，不少短線強漲個股重挫，再加上今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數已強漲超過100%，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。

元大投信建議，在存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力，00713為3、6、9、12月除息，與1、4、7、10月除息的0056，以及2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850)，一次買進三檔季配息ETF可組成月配息組合。

元大臺灣ESG永續(00850)主要持股與0050相似，有小0050稱號，但目前股價只約有0050的四分之一，兼具ESG與市值選股成長潛力。