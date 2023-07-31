中颱卡努路徑撲朔迷離，氣象局最新一報顯示颱風不往西行去大陸，改成北轉去日本，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，其中也不乏颱風靠近台灣的機率，模式看法相當分歧。對此，氣象局前局長鄭明典表示，這是因為台灣北方有個逆時針的高層冷心低壓，不但幫卡努增強，預報變數也更多。

鄭明典指出台灣北方有個逆時針旋轉的「高層冷心低壓」，幫助卡努颱風增強，也使颱風的預報變數更多。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典在臉書發文，台灣北方有個逆時針旋轉的「高層冷心低壓」，它的通過有利於卡努颱風高層的輻散，算是有幫到卡努颱風增強。不過在季風環流圈之上再多個冷心低壓，也使颱風的預報變數更多，一開始多數模式預報相對一致的現象已改變，目前也尚無趨於一致的徵兆，還需要一些時間調整。

台灣颱風論壇也在臉書指出，模式及官方預報均出現變化，出現北轉日本派，往西行去大陸華東一帶的機率降低，其中也不乏靠近台灣的，來台機率反而還上升。氣象局最新預測路徑也大幅修正，颱風將慢行逐漸北轉往日本去。

台灣颱風論壇表示，目前各國模式看法相當分歧，標準的天女散花，人人有機會各個沒把握，不同路徑對北部天氣影響程度差很大，照目前氣象局預測，颱風北轉將會拉長北部、中部的大雨時間，周三、周四離台灣最近，雨勢最明顯，但中部、南部西南風大雨仍然躲不掉，強調路徑變數還很大，「越來越有趣了，還以為在看秋颱呢」。