天后李玟（Co Co）本月5日辭世，享年48歲，家屬於今（31日）下午4點在香港殯儀館設靈、開放給歌迷追思，根據香港習俗，李玟將在8月1日上午10點30分出殯，並由和她情同母女的天后甄妮擔任扶靈人士，甄妮稍早也曬出搭機照，行事曆還透露她原本和李玟約好今天在香港吃晚餐，如今卻天人永隔。

李玟生前和甄妮交情深厚，李玟從小聽著甄妮的歌長大，把她視為自己的母親看待，甄妮開演唱會時，唯一邀請的嘉賓就是李玟，可見在彼此心中都有舉足輕重的地位，而甄妮今早曬出搭機照，應是到香港參加李玟告別式，在甄妮日前曬出行事曆的照中，她在7月31日這天寫下：「HK CO CO晚餐」，兩人應是有聚會，未料甄妮今抵達香港卻是要送李玟最後一程。

同時，甄妮還擔任李玟的扶靈人士，將在明天與李玟的姊夫何錦麟、音樂上的伯樂姚謙、華納音樂高層Jonathan Serbin、摯友彭文慧、主持人楊楊、李玟中學同學及生前好友等8人，親手送走李玟。

李玟靈堂將在下午開放，現場已布滿演藝圈眾好友的致意花籃，天后張惠妹在花牌上寫著「妳是永恆」，陳鎮川以「妳的歌聲 就是天使」哀悼，世界各地粉絲也趕赴香港送李玟最後一程。

阿妹與陳鎮川花籃致意。（中天新聞提供）