（14:58更新，補充內文）射箭女將彭家楙31日在成都世大運射箭女子反曲弓準決賽出擊，總局數從1比3追到3比3，雖在第4局出現失誤射出7分箭，不過第5局彭家楙順利拿下又將總局數追成5比5平手，經過加射1支箭，彭家楙僅射出8分箭，哈薩克對手則是射出10分箭，總局數5比6彭家楙落敗，稍後進行銅牌戰。

第1局彭家楙射出2支8分箭、1支10分箭，哈薩克對手圖桑貝克（Diana Tursunbek）則有2支10分箭，因此首局由哈薩克選首先拿下；第2局兩人都射出27分各拿下1分。

第3局彭家楙調整過來，28分壓過對手的26分，也將總局數追成3比3平手，第4局彭家楙沒有10分箭，還出現7分箭，再被對手於總局數5比3超前，第5局彭家楙連射3支9分箭，27險勝對手的26，雙方總局數5比5，必須加攝1支箭分勝負。

過去在加射比較容易緊張且輸多勝少的彭家楙先發箭，在這關鍵時刻她出現8分箭，後射的哈薩克對手心情更穩定，以10分箭收尾也拿到金牌戰資格。

另一邊準決賽是「韓國內戰」，崔美善（Choi Misun，音譯）總比分6比4力克李佳賢（Lee Gahyun，音譯），將由李佳賢和彭家楙進行銅牌戰，崔美善、圖桑貝克爭金牌。