現年21歲的跆拳道「甜姐兒」羅嘉翎、黃映萱、邱義睿，三人今天在成都世大運攜手連闖好幾關，羅嘉翎4強賽擊敗地主選手楊均麗，黃映萱與邱義睿也同樣2比0獲勝，3人都勇闖決賽，有機會為中華隊單日一口氣拿下3面金牌。

挾著東京奧運銅牌之威的羅嘉翎，連續兩屆世錦賽都獲得銀牌，這次位列賽會頭號種子，首戰輪空，16強賽面對泰國選手直落二獲勝，8強賽迎戰伊朗選手ASASEH ，羅嘉翎依舊是強勢的連拿2局，2比0晉級四強，提前鎖定一面獎牌。

羅嘉翎4強賽碰到地主選手楊均麗，雙方第一回合勢均力敵，羅嘉翎4比1勝出；第二回合羅嘉翎7比3再勝，最終以8比3的比數，2比0取得決賽門票。

女子46公斤量級黃映萱在16強賽2比1踢退伊朗選手，8強賽2比0輕取印尼選手，成功闖進4強，緊接著在迎戰亞塞拜然選手的時候，第一回合7比6險勝，第二回合黃映萱強勢攻擊，13比2大勝，最終2比0晉級金牌戰。

男子68公斤量級邱義睿在32強賽2比0勝擊敗哈薩克選手，16強賽又2比0勝亞塞拜然選手，8強賽踢退巴西選手，成功晉級4強。邱義睿隨後的4強賽對上土耳其選手，第一回合邱義睿9比6勝出，次回再以9比4獲勝，最終18比8、2比0搶下金牌戰門票。