肥胖不僅打擊美麗，更是健康的殺手！中和明師中醫診所院長劉恩劭指出，肥胖易誘發高血壓、高血糖和高血脂三高，臨床上還有不少出現酸痛等症狀。他強調，「體重每增加1公斤，各關節及脊椎的負擔就會增加8公斤！」嚴重者甚至可能會有中風及心血管疾病，所以不管是為了美麗或是健康，減重已是現代人必須重視的課題。

劉恩劭表示，不少想要減重的朋友詢問，明明每天都很認真的運動，為什麼體重不減反增？其實多數民眾誤以為減重主要是靠運動，但運動消耗的熱量，遠不及吃進嘴裡、貯存在體內無法排出的熱量。

劉恩劭提醒想要減重的民眾謹記3個重點：1、有運動但日常飲食沒節制，不但不會瘦，體重還會持續增加。2、沒運動，但飲食有節制，體重會開始下降。3、有運動，日常飲食又有節制，體重會顯著下降。

劉恩劭指出，不復胖也是減重的重要環節，首先絕對禁止宵夜，其次，晚餐應清淡、量少且零澱粉，最後每餐都吃7分飽。肥胖是一切慢性疾病的源頭，發現自己的體重過重時，必須有所警覺立即主動尋求適合自己的醫療團隊協助，以正確方法、積極配合的行動，幫自己找回健康。