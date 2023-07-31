國軍舉行的「漢光39號」演習已在7月24日至28日訓練完畢，雖因杜蘇芮颱風擾台取消部分課目，但已做到戰時面對敵軍「異地、同時」進攻的模擬。對此，退役空軍中將張延廷表示，這次的設計確實比較貼近實戰，但他也指出北台灣空防相當脆弱。

張延廷27日在公視節目《有話好說》提到，這次演習的規劃是敵軍直取台北，北台灣是政治、軍事、經濟的中心，敵方實施多點垂直上陸，分別空降在桃園機場、機降在林口、海上瞄準竹圍海灘跟台北港、第四路則是由淡水河口直驅過來，說直白點可以直抵西門町，這是離總統府最近的。

有關敵軍的空降攻擊方式，張延廷分析，只要來50架飛機（運輸機），每架飛機若載200人，就會有10000個人上來，戰力馬上得以形成；且只要橋頭堡建立、戰力生成了，下一步就能開始擴張，並進行奪控首都，由於作戰指揮中心跟政治中心都在台北，台灣在這個階段就等於被點穴了。

張延廷還提到，本次漢光演習的設計比較貼近實戰，並直指北台灣較脆弱的地方是機場，因全島最北邊的軍用機場是位於新竹，包含台北、新北、桃園、宜蘭、基隆都沒有軍用機場，敵軍很可能就會針對脆弱的地方進行攻打，且從這次漢光演習也可以看到，未來的戰爭節奏是非常快的。