培養良好的運動習慣，可以幫助我們增進體力和靈活度，促進新陳代謝，同時減緩大腦老化速度，不過如果沒有搭配充足睡眠，效果可能會大打折扣。英國近期一項研究顯示，夜裡若無法睡滿關鍵「6小時」，即使養成規律運動習慣，對於改善認知功能仍然毫無幫助。這項研究已發表於《刺胳針健康長壽》期刊（The Lancet Healthy Longevity）。

根據英國《每日電訊報》報導，倫敦大學學院（University College London）團隊針對近9,000位中年人，檢視他們10年內的運動、睡眠和認知變化，發現保持規律運動習慣的人，大腦的敏銳度高、擁有更好的認知能力。

不過認知表現不單單取決於運動。研究指出，運動者每晚睡眠時間若少於6小時，長期下來，大腦衰退的程度比「睡飽」的人更為嚴重，在注意力、記憶和學習能力上的表現和「完全不運動者」相差無幾。甚至可以說，因為睡眠不足，把運動帶來的認知改善益處都抹殺掉了。

主導研究的彭博博士（Mikaela Bloomberg）表示，這顯示了在促進認知健康上，必須同時考量睡眠和運動帶來的影響：「要讓運動對大腦的好處完全發揮出來，前提是必須先睡飽。」「長期缺乏睡眠會對認知造成損害，即便靠著規律運動也難以彌補。」

提升睡眠品質的方法包括：養成規律的就寢習慣、睡前避免攝取過多咖啡因，以及睡醒後讓自己曝曬自然光等等。