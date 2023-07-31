太陽神鳥、蜀綉、大熊猫……總導演解讀大運會開幕式亮點，揭秘幕後故事（CCTV／youtube）

成都世大運開幕典禮，場上出現大量吉祥物「蓉寶」，其實那不是普通的絨毛布偶裝，而是氣囊，總導演陳維亞透露服裝裡面裝設了鼓風機，必須不停地鼓風，電源綁在穿戴著的小腿上。大貓熊不該像人類一樣跑步，加上穿戴者腿部的電源，讓他們走路時只能用側移或是走跳，幾乎不能停下，加劇體力的消耗。

陳維亞說大家場上看著蓉寶很可愛，但他們看來是很心疼，由於氣候炎熱，又有史上最多的8000多位運動員入場，31位「蓉寶」搏命演出之後，脫下服裝都是汗水淋漓，多到可以倒出水來。開幕典禮使用大量的大學生志願者，畢竟這是世界大學生為主角的運動會。

彩排時還有一隻蓉寶的鼓風機停止運轉，導致整隻蓉寶當場「洩氣」變得乾癟，引來哄堂大笑。經過檢查是鼓風機的電源線鬆脫，所幸正式演出時沒有發生異常。

去年北京冬奧吉祥物「冰墩墩」大受好評，也是利用大貓熊設計形象（包裹著冰殼外衣），讓外國運動員特別是女性非常喜歡。這一次世大運在成都，也就是貓熊的故鄉四川省，當然是一定要讓他們出場的，陳維亞表示「太可愛了，這個形象怎麼推都不過份。」

2017年台北市大運的吉祥物是台灣黑熊「熊讚Bravo」，當時已經比歷屆吉祥物都可愛很多了，2019拿坡里世大運的吉祥物是賽蓮女妖「Partenope」。