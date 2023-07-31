在一心多用的狀況下，究竟能否同時擁有高效生產力？生活在資訊爆炸的時代，人人都想跟上世界的腳步，證明自己的實力值得被看見，於是出現了多任務處理等一心多用的職場生態。人們為了在下班前完成待辦事項，卻折騰了大腦健康，儘管在公司表現亮眼，回到家卻像一灘爛泥，甚至萌生辭退的念頭，這樣的高效工作真的能夠持久嗎？答案是不一定。

每個人調適工作的方法不盡相同，有些人將滿滿的待辦事項視為壓力，拼了命趕上進度，壓力堆得像山一樣高；更甚者，為了讓自己的表現得宜，上班時不敢放鬆休息太久，如此只會讓工作成效惡化，畢竟彈簧使用久了會鬆弛，更何況大腦。《BBC》指出，當人們同時處理2項任務時，反應速度和精確度都會下降。

《Entrepreneur》亦指出，上班族每日切換工作視窗高達1,200次，從zoom、excel表格，再轉換到google drive，從一個應用程式切換到另個應用程式時，大腦的心流狀態會被打亂。其實，多任務處理是生產力、專注力跟心理健康的慢性殺手，因此下次遇到非得一心二用時，不妨試試以下做法：

1. 將待辦事項視為最好的禮物

感恩的力量很強大，它可以對抗壓力。既然待辦事項只增不減，那麼就把它視為提升工作能力的基石，我們應當心懷感恩。

2. 記錄你的今日里程碑

每完成一件待辦事項，可以在筆記本上畫記，無論是數位或紙本都好。這是一種替自己慶祝完成待辦事項的儀式感，也會更有動力持續。

3. 享受工作當下

讓工作就像瑜珈一樣，試著專注當下、享受工作。《注意力的藝術》提到，「我們常常專注過去或未來的事情，而錯過了眼前的玫瑰。」

聽過「金髮女孩效應」嗎？事情的最佳方案，往往介於2個極端的中間。如果對工作總是抱著緊張的態度，建議適度放空，這是暫時關閉一心多用狀態最好的方法，如同將過熱的筆電暫時關機，過一段時間重開機，讓一切恢復正常運作，繼續完成挑戰。