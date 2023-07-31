提到降膽固醇食物，很多人都會想到燕麥，是否真的有如此功效？對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄給出肯定答案，她提到，門診有不少高膽固醇問題的患者，因食用燕麥而膽固醇指數變得很漂亮。不過，醫師也提醒，務必要掌握2原則，即每天要吃足量75g，且天天食用不間斷，否則效果不一定會好。

陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文表示，對於一些高膽固醇的人，若還在可以觀察的邊緣，她會建議早餐可嘗試改成吃燕麥看看。她舉門診為例，確實有不少高膽固醇問題的患者，因為吃了燕麥而膽固醇指數變得很漂亮。

不過，陳欣湄強調，想靠吃燕麥降膽固醇務必掌握2原則，即每天要吃足量75g，以及天天食用不間斷，否則效果不一定會好。她指出，很多患者表示，後來膽固醇又回升，即是因為飲食上沒有天天吃足量的燕麥。

然而，一天要吃足75g的燕麥量也是不少，陳欣湄建議，取代其中一餐中的澱粉，會是比較妥當的做法。她分享其早餐會以燕麥來替代，偶而晚上餓的時候會把它當成小消夜。

另外，營養師顏元瀅曾表示，燕麥、燕麥奶皆含膳食纖維β-聚葡萄糖，有助降低膽固醇，但燕麥奶纖維已被打斷，升血糖速度較快，因此，需要控制血糖者建議直接吃燕麥，且吃完後應減少正餐中的澱粉量。