穩懋今天舉行線上法說會，隨著智慧型手機PA客戶庫存去化後需求回升，且高階智慧型手機客戶新機開始拉貨，穩懋2023年第2季合併營收為39.44億元，季增38%，年減26%，營業毛利為7.91億元，季增143%，年減51%，單季合併毛利率為20.1%，季增8.7個百分點，營業淨損為1.7億元，季增71%，營業淨損率為4.3%，季增16.5個百分點，產能利用率上升40%，單季稅後淨損為2.76億元，季增42%，單季每股淨損為0.23元。

就產品組合來看，2023年第2季Cellular占比30%到35%；Infra約25%到35%，WiFi約15%到20%，其他約占18%。

穩懋上半年合併營收為68.03億元，年減38%，營業毛利為11.17億元，年減68%，合併毛利率為16.4%，年減14個百分點，營業淨損為7.65億元，營業淨損率為11.2%，年減26.5個百分點，稅後虧損為7.55億元，每股淨損1.18元。