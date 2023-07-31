摩根士丹利分析師7月稍早表示，如今石油庫存（包括原油和燃料產品在內）對油價的影響已經大過於美元，因為西方對俄羅斯的制裁加速石油在其他貨幣的交易。
Energy Aspects分析師Christopher Haines表示，「我們正接近供應吃緊，沙國減產基本上會加速這個時程。」
摩根士丹利預料布蘭特油價到第三季結束前升抵每桶86美元，不過到第四季可能因庫存再度增加而價格回落。瑞銀預料未來幾個月油價將站上每桶85到90美元。
美國西德州中級原油7月累計上漲14％，即將創2022年1月以來最佳表現，布蘭特原油7月累漲12％。分析師表示，部分地區石油庫存已開始下滑，加上沙國帶領減產，為油價未來幾個月上揚帶來支撐。
摩根士丹利分析師7月稍早表示，如今石油庫存（包括原油和燃料產品在內）對油價的影響已經大過於美元，因為西方對俄羅斯的制裁加速石油在其他貨幣的交易。
Energy Aspects分析師Christopher Haines表示，「我們正接近供應吃緊，沙國減產基本上會加速這個時程。」
摩根士丹利預料布蘭特油價到第三季結束前升抵每桶86美元，不過到第四季可能因庫存再度增加而價格回落。瑞銀預料未來幾個月油價將站上每桶85到90美元。
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