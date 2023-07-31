摩根士丹利分析師7月稍早表示，如今石油庫存（包括原油和燃料產品在內）對油價的影響已經大過於美元，因為西方對俄羅斯的制裁加速石油在其他貨幣的交易。

Energy Aspects分析師Christopher Haines表示，「我們正接近供應吃緊，沙國減產基本上會加速這個時程。」

摩根士丹利預料布蘭特油價到第三季結束前升抵每桶86美元，不過到第四季可能因庫存再度增加而價格回落。瑞銀預料未來幾個月油價將站上每桶85到90美元。