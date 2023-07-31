位於高雄市岡山區的樂群村共有35棟眷舍，在日據時期是日本海軍航空隊高階軍官的宿舍群。樂群村於2010年指定登錄16棟古蹟、10棟歷史建築，因為文資身分的不同造成修復程序繁瑣，在立委邱志偉居中協調後，文化部同意樂群村以村落保存的概念，將文資類別轉換為聚落建築群，成為高雄登錄的第一處聚落建築群，期待能加速眷村活化。

民進黨立委邱志偉表示，由於古蹟與歷史建築的修復各有不同的法規規範，且經費規模龐大，個別建物修復很難將樂群村視為完整的街廓，因此文化局提出以村落保存為核心，登錄為聚落建築群同步廢止原文資類別時，他也請文化部全力協助。而此構想獲得文資委員的認同，讓樂群村的類別轉換順利完成。

樂群村4號在邱志偉爭取到文化部補助2400萬經費後，目前正在做修復工程。此棟建築物因緊鄰空軍官校校長宿舍，過去長期做為招待所使用，且位於樂群村入口處，區位良好；修復工程預計於2024年完成，屆時將會是樂群村的指標建築。

樂群村在日據時代是海軍航空隊軍官的宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出的門戶設計，從日據時代到國民政府時期，都是空軍將官住宿使用，相較於岡山區的「醒村」是兩層樓的空軍宿舍，樂群村保有綠意及獨門大院的設計，且緊鄰岡山鬧區，未來將會是岡山重要的文化景點之一。