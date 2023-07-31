高市議員鄭孟洳媒合高雄市體育總會綜合格鬥委員會發起5場公益防身術活動，首場活動在高雄市議會舉辦，高市議長康裕成也前來參與，還在教練的指導下，現場示範過肩摔。（洪浩軒攝）

近期爆發Mee Too風波，各界紛紛傳出多起性騷擾及性侵害事件，無論男性或女性皆有受害案例。為了宣導民眾身體自主權的觀念，並強化身體界線遭到侵犯時的自我保護與防禦能力，高市議員鄭孟洳媒合高雄市體育總會綜合格鬥委員會發起5場公益防身術活動，首場活動在高雄市議會舉辦，高市議長康裕成也前來參與，還在教練的指導下，現場示範過肩摔。

鑒於民意代表與其助理在處理公務時，也可能遭遇衝突或騷擾的問題，高雄市議員鄭孟洳與綜合格鬥委員會於31日在高雄市議會舉辦首場公益防身術活動，邀請康裕成、議員及助理、議會員工一同參與，學習在受到脅迫或人身威脅時，能有冷靜判斷、自我保護的能力。

康裕成表示，民意代表在跑行程時，偶爾也會遇到騷擾的行為，所以自己也實際體驗防身術課程，雖然過肩摔的動作還不夠標準，但也學習到一項可以自我保護的武器。很感謝教練們耐心教學，教導她要如何正確施力，以達到自我保護的效果。

鄭孟洳表示，面對騷擾事件，大家除了在事後協助受害者撫平傷痛，以及對加害者追究責任外，「預防」也是一項重要工作，所以這次特別與綜合格鬥委員會合作舉辦防身術教學活動，希望無論女性還是男性，在遇到類似狀況時，都能夠有自我保護的能力。

高雄市體育總會綜合格鬥委員會主委洪啟修表示，在遇到歹徒時，他們通常會以眼睛、喉嚨以及下體作為主要攻擊位置，這些地方都能夠對歹徒造成立即性傷害，所以此次課程內容主要以拳、摔以及地板控制為主，教學適合女性學習的招式，希望大家在遇到危險時能夠有自我防禦的能力。

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