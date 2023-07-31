恐怖片《鬼手鬼手請開口》由首次拍片的導演丹尼和邁克爾菲利普執導，首週末北美在2340個影院上映，超過了票房預期，總票房超過1000萬美元（破3億台幣）。這部由來自澳洲的首次導演兄弟兼知名YouTuber執導的電影在北美票房排行榜上位列第6。

這部電影被影評人評價為今年最可怕的電影，並在電影評分網站Cinemascore評分中獲得B＋的高分——在恐怖片，特別是獨立恐怖片中，這是很高的分數。而且，《鬼手鬼手請開口》也是該製作公司A24在所有類型的電影中，迄今為止分數廣度最大。

這是自2018年的《宿怨》以來，該發行商獲得最好評的作品之一。《宿怨》的導演阿里雅斯特在電影節上大力讚揚了《鬼手鬼手請開口》，該片在首映後被片商在激烈競價中買下。 《宿怨》在2900個影院上映時首周末票房為1360萬美元。《鬼手鬼手請開口》將在8月11日全台上映。

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