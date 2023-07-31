次世代基因定序檢測納入健保後，精準醫療普及化趨勢將更為顯著，可降低民眾進行基因檢測的門檻，不僅可協助醫師進一步判別病況與病患預後，並可針對每一型別的患者擬定更精準的治療計畫。

金萬林以血液檢體對特定的基因序列，進行次世代基因定序（Next-Generation Sequencing；NGS），並透過國際藥物資料庫提供最佳的治療參考；旗下LDTs認證的精準醫療分子檢測實驗室，與各癌症檢測中心、醫院、學校持續進行產學合作；今年陸續和各大醫療院所、健檢中心簽約，穩定擴大市場規模。

金萬林與國內學研機構合作包含癌症檢測與代謝體檢測、糖尿病前期代謝體檢測、長新冠評估代謝體檢測、健康人與亞健康人代謝體檢測、血癌及婦癌（如子宮內膜癌、卵巢癌）與HRD等產品進行檢測以及開發。

繼取得台灣衛福部的LTDs認證後，金萬林美國分公司Gene on Link也取得全球最高規格的美國病理協會（CAP）認證，搭配先前取得的CLIA認證，成為台灣少數擁有三項高階醫學檢測認證的檢測服務供應商，等同取得進軍美中台與東亞的高階檢測市場的門票，完成搶佔高階檢測市場的國際佈局。

此外，創源6月營收年增27.18％；上半年營收2.8億元，年增2.18％。創源以智慧研發與數位模擬兩大技術，與「訊聯細胞智藥公司」於外泌體、細胞新藥、再生醫療製劑、基因及細胞治療的研發應用，加速技術商品化，強化長期營運利基。