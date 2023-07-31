搶攻信義商圈上班族、觀光客商機，瓦城泰統集團旗下新泰式麵食品牌「大心」推出外帶限定的「大心杯麵THAI CUP」，共有「泰式酸辣」、「綠咖哩」及「香濃咖哩」三款口味，將自8/1日起於大心台北101店獨家首賣，原價150元、優惠價99元，新鮮現煮、撕開即食，人隨時隨地都能輕鬆品嚐美味。

「大心杯麵THAI CUP」採外帶限定形式，讓顧客能更輕鬆地在任何時刻享受美食，此外，為吸引台北101上班族及信義區商圈眾多商務旅客與觀光客，於大心台北101店獨家首賣，優惠價99元，包裝設計以國外常見的中式外帶快餐為靈感，大小適中的尺寸讓人單手即可掌握，將封膜撕開就能大啖新鮮現煮的美味湯麵。

「大心杯麵THAI CUP」精選最具人氣的泰式經典湯頭，推出「泰式酸辣」、「綠咖哩」及「香濃咖哩」三款口味，採用公仔麵搭配豬後腿絞肉、油豆腐丁與炸物等豐盛配料，每款都能在炎夏帶來最暢快過癮的滿足享受。「泰式酸辣」融合酸、辣、香、甜等多層次風味，打造究極世界名湯。香氣奔放的泰式椰汁「綠咖哩」結合細膩柔滑的撩人口感，瞬間啟動舌尖上的狂歡派對；「香濃咖哩」則由主廚拿捏黃金比例的泰國香料，調製燜煮出泰式香濃咖哩醬，連同吸飽湯汁的公仔麵條大口咬下，濃郁迷人的風味讓人印象深刻。