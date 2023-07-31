不忠對感情有致命的殺傷力，每位女性都希望遇到專一的伴侶，《小鐵星座》運勢專欄分享感情中最專情的前3名星座男，依序是天蠍男、摩羯男、處女男，其中第1名的天蠍男一旦愛上就會深陷其中，除非對方不忠，否則沒有任何事可以讓他們改變對伴侶的感情。

▍第3名：處女男

處女男有精神潔癖，不僅無法忍受愛人背叛，更不能忍受自己腳踏多條船，他們對愛情做了完美的計劃，希望能與伴侶一起共患難、白頭偕老。雖然說處女男的龜毛讓人很頭痛，但是若想一起努力進步，一生甜蜜幸福，他們是不錯的選擇。

▍第2名：摩羯男

摩羯男害怕受到傷害，所以會謹慎的投入一段感情中，也因為他們的耐心和謹慎，當摩羯男愛一個人時最為貼心、溫暖，雖然他們在愛情中，對許多事情都超級執著，但這樣充滿安全感的愛情，是許多伴侶都渴望得到的。

▍第1名：天蠍男

天蠍男難愛上一個人，一旦愛上就會深陷其中，除非對方不忠，否則沒有任何事情可以動搖他們對伴侶的專一。但因為他們容易缺乏安全感，所以天蠍男對待伴侶的態度總是忽冷忽熱，讓人甜蜜又痛苦，若想要一段穩定長久的愛情，天蠍男是唯一首選。