活動期間ATT4FUN全館餐飲均有豐富優惠，包括兩餐8月7日至8月11日期間11：00-14：00 二人同行消費449方案送雙色起司乙份。（ATT4FUN提供／朱世凱台北傳真）

ATT FUN式音樂節演出節目表曝光，不少知名藝人歌手共襄盛舉。（ATT4FUN提供／朱世凱台北傳真）

暑假讓不少人規劃外出遊玩，台北信義區也趁勢迎來精彩的嘉年華會，ATT4FUN宣布從8月4日至8月20日，展開為期17天的全館狂歡活動「ATT FUN式音樂節」，吃喝玩樂均有，全館限定優惠滿2000送200；另消費單筆滿688元就送好禮，無論是新會員禮遇、壽星特典都有豐富回饋。此外，去年首次舉辦吸引超過22萬人，被網友票選為「2023年台北最期待音樂節」第一名的「ATT FUN式音樂節」也將在8月11日起連續兩週嗨翻信義區。

ATT4FUN配合全館滿載的活動，也在1樓戶外區從8月11日至8月20日舉辦為期兩週的音樂潮流盛典，無論是夜咖玩樂、美食饕客還是潮流樂團追隨者，「ATT FUN式音樂節」將帶給你三位一體的獨家享受和多家精選餐廳攜手合作，將美食與娛樂濃縮在信義精華區，搶攻暑假食樂市場。此外，還有超人氣女團、樂團、新生代饒舌歌手助陣，包括啦啦隊女神林襄及入圍金曲獎最佳新人的芒果醬Mango Jump、美秀集團、icyball冰球樂團、未來少女NEXT GIRLZ等人助陣。

這場娛樂大賞從早到深夜完全不間斷，並以日本知名音樂節《Summer Sonic》為目標打造。世界排名前50大的夜店「AI NIGHT CLUB」、「WAVE CLUB Taipei」領軍，集結台北網紅票選第一鳥瞰信義區夜景的頂樓餐酒館「Drunk Play 爛醉不累」、「Babylon巴比倫」等6家指標餐酒吧、KTV共同推出期間限定活動。

活動期間當日加入ATT的新會員，就可以得到600點的福利，全館當日消費單筆滿688元，還有神秘來店禮一份；累計消費滿2000元送200元電子抵用券，如果是當日壽星，馬上再擁有100元電子抵用券。此外，全館還推出以下超值獨家優惠包括信義區最強夜娛樂大集結，ATT會員免費入場，8月4日至8月20日，WAVE 出示ATT會員免費入場；AI NIGHT CLUB 出示ATT會員免費入場(限01：00前)；Belle’s出示ATT會員每週三免費入場；Drunk Play出示ATT會員送精選調酒1杯 (需APP領券)；Sing go出示ATT會員入場送免費歡唱2小時 (週五／週六不適用)。

精選餐廳放肆折扣邀你大享美食，8月4日到8月20日，I’m Kimchi週一至週五 11：00～14：00 用餐享9折；兩餐8月7日至8月11日期間11：00-14：00 二人同行消費449方案送雙色起司乙份；揪餖 週一至週四 14：00-17：00出示打卡享9折；KIRABASE週日至週四 11：00-17：00指定餐點享 9折；天仁茗茶 每週三 珍珠奶茶第2杯5折；春芳號冬瓜檸檬享買1送1。

ATT獨家優惠也是從8月4日開始至8月20日，包括GAP出示ATT＋GAP會員結帳金額再享95折 (8／13當天不適用)；寶雅單筆滿499送我的心機晶球安瓶PRO面膜3入乙份(每日限量，每人限贈乙次)；RACHEL＆CARY韓風潮拍館 憑學生證拍貼 買1送1；繼光香香雞單筆滿$150享95折；樂子結帳前出示ATT會員送巧克力布朗尼加冰淇淋小份乙份；燒肉LIKE出示ATT會員套餐享9折。