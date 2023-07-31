基隆市長謝國樑31日上午赴義交大隊，配發110部祕錄器。謝國樑表示，隨著基隆推出行人友善政策，除警方外，市府也請義交協勤指揮交通。為確保義交同仁的安全及避免與市民間可能發生的爭議。基隆市義交大隊也透露，基隆市是目前全國唯一為義交配備祕錄器的縣市。

謝國樑表示，基隆是最早推動「行人友善」政策的城市，透過義交同仁的協助，使基隆指揮交通勤務的警力獲得有效的紓緩。市府為保障義交執勤安全，避免義交與民眾因為交通指揮發生糾紛，透過配發期盼藉由配發微型攝影機，還原協勤指揮交通的實際狀況，促進民眾配合指揮，同時也能保障義交及民眾的權益，營造友善安全的路口行車環境。

基隆市警察局長張樹德表示，祕錄器配發後，不僅可以保障值勤義交的人身安全外，對於不守規矩的部分民眾也有警惕的作用。希望透過警民合作，共同維持基隆交安秩序，讓行人通行獲得保障。

基隆市義交大隊長方金城指出，市府「行人友善」政策獲得迴響，配戴微型攝影機後，將有效保障值勤義交同仁及行人、行車安全。

另外，方金城也透露，基隆市是目前國內唯一配發祕錄器至義交大隊的縣市，這也證明了基隆市政府對於行人友善政策推動的重視，另一方面，透過義交的微型攝影機，往往也能在突發的路口事故中，取得關鍵性的證據，也希望能夠在義交執勤的過程中，更有效的保障所有用路人的安全及權益。

基隆市政府自今年1月20日推動「行人友善」政策後，於各路口加強車輛違規不禮讓行人的取締。取締件數從 2月份的1486 件，逐月下降到 6月份的222件，顯見駕駛人多已建立車輛停讓行人的習慣。