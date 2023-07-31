立法院臨時會31日三讀通過「性別工作平等法部分條文修正草案」、「性騷擾防治法修正草案」、「外役監條例部分條文修正草案」，會後，行政院長陳建仁（中右）率相關部會首長到議場內向立委們致謝，並一起揮手合影。（劉宗龍攝）

立法院臨時會正式落幕，期間通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定改審查案、「性平三法」修正，以及調整社會紛擾多時的《外役監條例》遴選資格。行政院長陳建仁、副院長鄭文燦循例率相關部會官員赴立法院致意，互相道聲「辛苦了」，最後再以合影留念。

立法院自7月17日下午至31日召開第10屆第7會期第2次臨時會，稍早4部法案、1項條約全數處理完畢，立法院長游錫堃表示，本次臨時會共通過台美21世紀貿易倡議等5案，其中台美21世紀貿易倡議是台美自1979年以來最完整的經貿合作協定，至盼在此基礎下，台美間能更進一步深化合作，共創台美及印太經濟榮景。

游錫堃提到，為回應社會各界「MeToo」浪潮，建立更友善、平權、有效的性騷擾防治機制，通過《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》之性平三法修正。最後通過外役監條例修正案，更嚴謹加強保障社會安全，以符合社會大眾的期待，他感謝朝野立委的審查與監督，使得臨時會順利圓滿。

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