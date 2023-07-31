台南新營紫山德善團平時不僅造橋鋪路，暑假期間還推出育樂營，安排大學生、志工來當義務小老師，為有經濟壓力或有照顧需求的孩子免費課業輔導。紫山德善團執行長李紀達說，除了在寒暑假舉辦育樂營，他還有個夢想，是希望再推出夜光天使課後照顧，讓偏鄉教育的服務更全面。

紫山德善團暑期育樂營的地點在新營紫山三龍宮，從31日開始，一共為期5天。李紀達說，紫山德善團在寒暑假舉辦育樂營活動，今年邁入第6年，讓偏鄉的小孩有人照顧、陪伴，經費由三龍宮香油錢來贊助，很多人都認同照顧偏鄉、支持弱勢的理念，小額捐款不少。

李紀達說，接受課輔孩子都是附近學區的小學生，一年級到六年級都有，今年共有18名小學生參加，安排大學、研究所在學生，或認同該團理念者來當義務小老師；小老師中，有不少是早年接受過三龍宮贊助學費，已培育出43名大學、研究所學生，以回饋的心情回來當育樂營的小老師。

李紀達提到，深知弱勢家庭家長工作忙碌，為了孩子課後照顧問題很頭疼，加上課後安親班費用對家長也是不小的壓力，未來希望推出夜光天使課後照顧，提供優質的課程，給這些偏鄉孩子多元學習的機會。