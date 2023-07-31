今年生成式AI大爆發，加上美國商務部打算加強對AI晶片出口到大陸的限制，使美廠輝達(NVIDIA)為大陸推出的特定版晶片A800和H800晶片，價格因此不斷飆升，有陸媒透露已炒作至50萬元人民幣(折合約220萬元新台幣)，而且還不一定買得到。

根據快科技報導，輝達今年靠AI實現了一兆美元的市值，也帶動股價飆漲，供應鏈消息指出，輝達特別為大陸市場訂製的A800以及H800晶片價格，從原來的12萬元人民幣左右，變成現在25萬甚至30萬，或高達50萬元人民幣一片。

而且這些特製版晶片不僅價格狂飆，能不能買到還要看關係，報導指出，大陸廠商想要買到AI顯卡，還得跟輝達CEO黃仁勳有關係，意指要透過人脈才買得到。

陸媒澎湃新聞近期報導，輝達在大陸市場銷售的A800晶片「一天一個價」，因為考慮到禁售傳聞，大家都比較惜售。相關人士透露，輝達這款伺服器供應非常緊張，現在下單需要等10個月左右才能有貨；新華三集團副總裁、運營商事業部總經理何寧則表示，搭載輝達晶片的高端伺服器，供貨週期約在30周左右。