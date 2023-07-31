重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者徐明河於7月17日辭世，享壽82歲。文化部政務次長李靜慧今（31）日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由徐明河遺孀徐林月女代表受贈。

徐明河1942年出生，自16歲起跟隨剪黏泥塑大師姚自來習藝，刻苦勤學，盡得師傅真傳。出師後參與眾多知名廟宇的裝飾施作及修復，如大龍峒保安宮、台北劍潭古寺、觀音溥濟宮、大溪齋明寺等，擅長巧妙融入古典元素於修復作品中，尤善形塑走獸和花鳥，以及捕捉人物優美姿態，深受業界讚譽。

徐明河於2014年獲頒「大龍峒保安宮文化獎」；2015年桃園市政府登錄、認定為傳統工藝「傳統剪黏、交趾陶工藝美術」保存者；2022年桃園市政府登錄、認定為文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者；同年文化部登錄、認定為重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者。

文化部政務次長李靜慧表示，徐明河自1998年起投入古蹟修復工作，所有剪黏工法、工序、工料，包含養灰的備料程序，均堅持手作傳統，更不吝將自身對於傳統剪黏泥塑的知識與技術公開傳授給下一代，除長期任教於國立台灣藝術大學外，也曾受邀至文化部「文資傳匠工坊」傳授技職老師剪黏技藝，長年來培育年輕後輩，對於傳統建築剪黏泥塑技術的傳承與保存有重大貢獻。