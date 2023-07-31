台南又被稱為美食之都，網路插畫家「瞇瞇眼」表示，日前和友人到台南玩，一天吃8餐，讓她肚子超撐，牛仔褲差點被撐破，換上寬鬆的鬆緊帶短褲才舒緩不適感，她提醒到台南不要穿太緊身的衣物，貼文釣出不少網友分享相似經歷，「我到台南吃到消化不良，胃食道逆流。」

「瞇瞇眼」昨（30）日於論壇《Dcard》指出，上周和朋友到台南玩，事前計劃要吃爆當地美食，吃完第一家又緊接著吃下一家，她突然覺得很不舒服，朋友擔心吃壞肚子，要她趕緊去洗手間，她向朋友坦言是吃太飽造成，肚皮快撐破牛仔褲。

「瞇瞇眼」表示，後來換上腰部是鬆緊帶的短褲，笑說「又可以再繼續吃爆好幾家」，她說和友人一天吃8餐，提醒到台南不要穿太緊身的衣物，建議穿洋裝，不僅拍照好看，也不會凸顯肚子。

圖文讓網友超有感，紛紛留言，「之前吃完台南美食騎車回家，快到了想說把牛仔褲的釦子解開好了，摸了一下，才發現早就解開了啊」、「簡直要把鈕扣擠到爆裂」、「久久回台南一次，回去一定爆吃的，我超有同感，有一次隔天想說為什麼腰跟背痛痛的，原來是前一天吃太飽褲子勒到了」、「上次自己一個人下台南爆吃，吃到消化不良，胃食道逆流」。