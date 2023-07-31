看準台灣地理優勢及消費者對郵輪旅遊的喜愛，全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪今日正式宣佈：將更進一步驚喜推出2024年6月的夏季航線，屆時總噸位達17.2萬噸的「MSC榮耀號」將成為暑期基隆港最大、最新的旗艦郵輪，提供台灣旅客夏日郵輪假期全新選擇，也必將成為全台灣2024年最值得期待的郵輪假期。

「MSC榮耀號」今年5月首次來台時，重磅宣佈將於2024年正式進軍台灣市場，並於7月23日再度停靠台灣基隆港，兩次停靠共邀請近300位專業旅業夥伴蒞臨參觀，體驗亞洲最大旗艦郵輪新風貌。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，隨著疫後全球觀光持續復甦，加上郵輪復航綠燈亮起，期待MSC地中海郵輪能為台灣郵輪市場帶來全新風貌。台灣位處東北亞和東南亞中樞交會處，地理位置優越，且為亞洲第二大郵輪客源地，MSC相當看好台灣的郵輪旅遊市場，以及疫後旅遊模式改變帶來的新商機。未來MSC地中海郵輪亦將積極投入於台灣市場，持續推出不同類型的航線，讓台灣旅客享受世界級的郵輪體驗，更有機會吸引外國旅客來台觀光，創造郵輪市場新契機。

「MSC榮耀號」全新夏季基隆母港航次將於2024年6月8日起至6月28日，共計5航次，帶領台灣旅客遊覽日本沖繩／那霸、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島等熱門郵輪旅遊目的地，盡覽盛夏海島及城市風光，不論親子家庭、情侶、閨蜜都能享有最豐富放鬆的夏日度假旅程。行程將由東南、喜鴻、可樂、雄獅、行家、信安、尊榮、五福等8家業者共同銷售，於今年八月開賣。

「MSC榮耀號」於2019年下水，其最大載客量為5,686人，總登記噸位達17.2萬噸，總長度315米，高65米，共配備有2,217間高品質艙房以及多元娛樂體驗。不僅小朋友可以體驗水上樂園並享有歡樂親子時光，大人也可於水療及美容中心放鬆身心，享受各國美饌，沈浸於優雅奢華度假氛圍，提供親子暑假出遊最佳選擇。

MSC榮耀號延續了MSC地中海郵輪標誌性的歐洲奢華風格。素有「海上香榭大道」美名的榮耀大道由80米的超長LED天幕覆蓋，精彩繽紛的天幕秀將輪番上演。兩側為華麗奪目的購物及交誼中心，集結了超過200個知名品牌，無數派對也將在此熱鬧登場。MSC榮耀號更擁有鑲嵌61,440顆水晶的施華洛世奇水晶旋轉樓梯，讓旅客每一步走起來都熠熠生輝，彰顯300年航海世家的不朽榮耀。

MSC榮耀號上共有13間餐廳，從休閒餐廳到付費尊享餐廳，提供多達33種餐飲體驗，奉上由星廚精心設計的餐點，讓賓客開啟世界級海上味蕾盛宴。燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳等三間主餐廳可讓賓客在舒適典雅的空間中享受高品質用餐儀式感，從食材的精選、烹飪、擺盤都追求精益求精；喜愛Buffet的賓客則可前往市集自助餐廳，每天20小時供應早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜，種類多元豐富、食材新鮮。MSC榮耀號亦可滿足異國料理愛好者，HOLA! Tacos墨西哥小館帶來各式拉丁美洲和墨西哥風味餐飲選擇；海渡壽司吧&鐵板燒呈現簡約現代的日式匠心料理；美式牛排屋滿足大快朵頤的肉食狂歡；更有法國巧克力和甜品大師Jean-Philippe Maury獨家打造的JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋，為賓客提供各式精緻的巧克力和甜點，更可享受自己動手DIY的獨特體驗。此外，船上還有20間特色酒吧，點綴每一個不眠之夜。

MSC榮耀號更備有一系列室內外娛樂設施，讓每位賓客都各得其樂。可容納985人的倫敦大劇院還原倫敦西區原汁原味的戲劇風格，將輪番呈現5部精彩戲劇；亞利桑那水上樂園設有3條酷炫滑水道、1座喜馬拉雅橋，以及適合全年齡段的各式特色泳池，帶來顛覆性的暢爽快感；船上更有標準保齡球道、MSC方程式賽車、XD互動影院、室內運動館等娛樂設施及每週210種室內休閒項目讓賓客輕鬆享受悠閒時光；峇里島式的MSC水療美容中心及享譽全球的Jean Louis David美髮、美甲沙龍與奢華水療等眾多美容選擇，讓愛美的旅客隨時保持最佳狀態；更有世界一流的泰諾健健身中心，可於欣賞壯闊海景的同時燃燒脂肪。

MSC榮耀號進一步升級親子服務，打造升級版樂高海上樂園。歐洲知名兒童品牌樂高與智高的加強版海上體驗為親子時光再添新意。在各具特色的7間分年齡段兒童活動室，孩子們能夠在專業人員的看護下度過歡樂童趣時光；在充滿未來感、應用包括3D印表機等最新兒童娛樂科技的Doremi實驗室，智趣合一的體驗將鍛煉孩子們的動手和思維能力；而Doremi親子影院則能讓大小朋友一起觀賞精彩大片，用寓教於樂的方式為親子互動創造絕佳機會。

MSC榮耀號上共配備有2,217間高品質艙房，多元豐富的客房體驗滿足不同族群的度假需求。有適合多代家庭的四人家庭房以及帶有專屬陽台和漩渦泳池的精緻複式套房。MSC榮耀號上更隆重推出海上首間施華洛世奇水晶套房，套房內共鑲嵌70萬顆水晶，為賓客傾力打造尊貴奢華的夢幻空間。

MSC榮耀號首創的「船中船」地中海遊艇會為全船僅4%的貴賓進一步提供私密、專享、奢華的貴族式度假體驗。貴賓將可在超過3,000平方公尺的百分百私密空間中悠閒享受包含24小時管家貼心服務及客房服務、星廚專屬餐廳、樓中樓海景酒廊、私人泳池甲板、免費美容中心等多項專屬貴賓禮遇，更可享有優先登/離船的尊榮特別服務，暢享你的尊貴海上假期。

MSC榮耀號配備郵輪業前沿的創新海洋環保科技，如廢氣淨化系統（EGCS）、廢水處理系統（AWTS）、防機油污染系統、壓艙水處理系統，亦有可使用岸電以及從機艙回收熱量的智慧供熱、通風和空調系統（HVAC）和高效節能的LED照明與智慧裝置，這些環保措施體現了MSC地中海郵輪在為賓客打造最優質海上度假體驗的同時，從節能、減排和廢棄物管理等多方面充分實踐可持續發展的承諾，向實現2050年溫室氣體「淨零排放」的運營目標持續邁進。

MSC榮耀號被譽為全球科技含量最高的郵輪之一。MSC地中海郵輪獨創性的「MSC for Me」智慧郵輪計畫將繼續傾力打造「全球無界」的便捷體驗，全面實現省時高效的先進智慧新境界，進一步優化賓客體驗。